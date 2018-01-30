Винисиус назвал своего кумира

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Винисиус назвал своего кумираВингер бразильского "Фламенго" Винисиус Жуниор, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", назвал своего кумира.

"Перед тем, как я попал в первую команду, мне нравились Диего Тарделли, Адриано, Вагнер Лав... Они были моими кумирами, когда я ходил на матчи "Фламенго". А сегодня это Неймар", - цитирует 17-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, в контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал". | soccernews.ru

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