Винисиус назвал своего кумира

Вингер бразильского "Фламенго" Винисиус Жуниор, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", назвал своего кумира.

" Перед тем, как я попал в первую команду, мне нравились Диего Тарделли, Адриано, Вагнер Лав... Они были моими кумирами, когда я ходил на матчи "Фламенго". А сегодня это Неймар ", - цитирует 17-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, в контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал". | soccernews.ru