Винисиус не сраный Рэшфорд: Уткин громко высказался о матче "Аякс" - "Реал"

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Винисиус не сраный Рэшфорд: Уткин громко высказался о матче "Аякс" - "Реал"

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что думает об игре полузащитника "Реала" Винисиуса Жуниора в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (2:1).

"Я думаю, что нынешний сезон для нас всех сезон знакомства с Винисиусом. С Жуниором. 

Он сделал гол для Бензема к исходу часа игры. Посмотрите на этот момент. Винисиус не просто быстрый. Он еще управляет своей скоростью в любой момент времени.

Мало того - посмотрите, как он бежит. Этот демон в каждую секунду может побежать не только вправо и влево. Он может ускориться и вверх. И вниз. Он ускорится в том направлении, которое сделает вас клоуном.

Я это говорю вам, как парень, который видел юного Роналдо. Они непохожи. У Роналдо была мощь. А у Винисиуса есть магия. Это вам не сраный Рэшфорд с каменными коленями, и не бандитообразный Марсьяль. Тут гений", - сказал Уткин.

Напомним, матч "Аякс" - "Реал" закончился со счетом 2:1.

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