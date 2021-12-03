Винисиус - о Роналду: "Номер один"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высоко отозвался о нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Номер один", - написал бразилец в комментариях под постом 36-летнего бомбардира в инстаграме.
Напомним, что Роналду достиг отметки в 800 забитых мячей за карьеру.
Винисиус ранее признавался, что португалец является его кумиром.
Не пропустите: Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду. | http://soccernews.ru
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|27
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|27
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|Челси
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|27
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|Бернли
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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