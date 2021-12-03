Винисиус - о Роналду: "Номер один"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор высоко отозвался о нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Номер один", - написал бразилец в комментариях под постом 36-летнего бомбардира в инстаграме.

Напомним, что Роналду достиг отметки в 800 забитых мячей за карьеру.

Винисиус ранее признавался, что португалец является его кумиром.

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