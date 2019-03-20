Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"

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Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор объяснил, почему выбрал королевский клуб, а не "Барселону", которая также пыталась купить его.

"Мы с отцом посещали и "Реал", и "Барселону", и нам понравились оба клуба. Каталонцы намеревалась заплатить больше, но я выбрал лучший проект. Мне довелось пообщаться с Марсело и Каземиро, которые помогли мне", - приводит слова 18-летнего бразильца Fox Sports.

"Реал" купил Винисиуса за 45 миллионов евро (по другим данным - 61 млн). В составе "бланкос" юный нападающий забил 4 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.

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