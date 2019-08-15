Винисиус отказался переходить в ПСЖ

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор не намерен переходить в ПСЖ, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист намерен остаться в королевском клубе и готов бороться за место в основном составе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить Винисиуса и полузащитника "Реала" Луку Модрича в обмен на бразильского форварда Неймара.

В минувшем сезоне 18-летний Винисиус провел за "Реал" 36 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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