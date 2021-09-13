Винисиус отпраздновал гол в ворота "Сельты" с болельщиками на трибуне

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оригинально отметил третье взятие ворот "Сельты" в матче 4-го тура Примеры.

Забив гол, бразилец перепрыгнул заграждения и оказался в объятиях болельщиков своей команды.

صباح الإنتصار صباح فينيسيوس ❤ pic.twitter.com/QDSNCGhlLq — Vini Jr. (@ViniJrFan) September 13, 2021

После возвращения на поле футболист получил жёлтую карточку от главного арбитра встречи Хосе Санчеса Мартинеса.

Напомним, что "Реал" разгромил "Сельту" со счётом 5:2 и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

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