Винисиус отпраздновал гол в ворота "Сельты" с болельщиками на трибуне

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Винисиус отпраздновал гол в ворота "Сельты" с болельщиками на трибуне

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оригинально отметил третье взятие ворот "Сельты" в матче 4-го тура Примеры.

Забив гол, бразилец перепрыгнул заграждения и оказался в объятиях болельщиков своей команды.

После возвращения на поле футболист получил жёлтую карточку от главного арбитра встречи Хосе Санчеса Мартинеса.

Напомним, что "Реал" разгромил "Сельту" со счётом 5:2 и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

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