Винисиус поделился мнением о Бензема

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о форварде команды Кариме Бензема в интервью УЕФА перед матчем с ПСЖ в 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Он отличный человек и невероятный футболист. Он делает все возможное, чтобы помочь мне как на поле, так и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле.

Играть с ним – это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его уровень впечатляет. Думаю, я никогда не играл с нападающими такого уровня. Он отличается от других и дает команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.

С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба.

Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде", – сказал Винисиус.

Игра между "Реалом" и ПСЖ в Париже состоится уже завтра, 15 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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