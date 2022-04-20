Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"
Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор подпишет новое долгосрочное соглашение с королевским клубом, сообщает издание GOAL.
По информации источника, "Реал" уже сделал бразильцу предложение о продлении контракта до лета 2027 года.
Отмечается, что также будет значительно повышен оклад футболиста. В данный момент он вместе с Хесусом Вальехо и Андреем Луниным является игроком с самой маленькой зарплатой в мадридском клубе.
В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми голами и отдал 17 результативных передач.
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|16
|19
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|20
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