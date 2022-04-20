Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор подпишет новое долгосрочное соглашение с королевским клубом, сообщает издание GOAL.

По информации источника, "Реал" уже сделал бразильцу предложение о продлении контракта до лета 2027 года.

Отмечается, что также будет значительно повышен оклад футболиста. В данный момент он вместе с Хесусом Вальехо и Андреем Луниным является игроком с самой маленькой зарплатой в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми голами и отдал 17 результативных передач.

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