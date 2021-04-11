Винисиус признался в любви к "Реалу" после победы над "Барселоной"

Теги реал мадридвинисиус жуниорбарселона

Винисиус признался в любви к "Реалу" после победы над "Барселоной"Фото Twitter

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на победу над "Барселоной" (2:1).

"Реал Мадрид", я тебя люблю", - написал бразилец в твиттере.

Напомним, что благодаря победе "Реал" догнал "Атлетико" по очкам и благодаря дополнительным показателям возглавил турнирную таблицу.

В этом сезоне Винисиус провел 38 игр, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами.

Читайте также: "РЕАЛ" ОБЫГРАЛ "БАРСЕЛОНУ" В "ЭЛЬ-КЛАСИКО". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" минимально переиграл "Кальяри"

"Интер" минимально переиграл "Кальяри"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов