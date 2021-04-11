Винисиус признался в любви к "Реалу" после победы над "Барселоной"

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на победу над "Барселоной" (2:1).

"Реал Мадрид", я тебя люблю", - написал бразилец в твиттере.

Напомним, что благодаря победе "Реал" догнал "Атлетико" по очкам и благодаря дополнительным показателям возглавил турнирную таблицу.

В этом сезоне Винисиус провел 38 игр, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами.

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