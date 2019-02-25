Винисиус рассказал, боится ли "Реал" Месси

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Винисиус рассказал, боится ли "Реал" Месси

Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор поделился мыслями об ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны".

"В Эль Класико мы готовы ко всему. Месси - невероятный игрок, он способен на то, чего не умеет больше никто. Но мы не считаем его неудержимым. Он нас не пугает", - приводит слова Винисиуса AS.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в среду, 27 февраля, в 23:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами на "Камп Ноу" завершилась ничьей 1:1.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 32 матча, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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