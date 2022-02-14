Винисиус рассказал о своем игровом стиле
Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.
"Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.
Думаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.
Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу", - сказал Винисиус.
В нынешнем сезоне Ла Лиги бразилец сыграл в 22 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14