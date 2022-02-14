Винисиус рассказал о своем игровом стиле

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Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.

"Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.

Думаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.

Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу", - сказал Винисиус.

В нынешнем сезоне Ла Лиги бразилец сыграл в 22 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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