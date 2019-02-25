Винисиус рассказал об ожиданиях от матча с "Барселоной"
Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, чего ждет от матча с "Барселоной" в рамках полуфинала Кубка Испании и Ла Лиги. Об этом сообщает Diario Sport.
"Мы полностью готовы к класико. На это неделе всем фанатам футбола очень повезло. Я очень хочу участвовать, это очень важные матчи. Все любят класико.
Месси хорошо как всегда. Он фантастический футболист, но нас это не пугает. В нашей команде самые лучшие игроки в мире", - рассказал Винисиус.
Напомним, 27 февраля состоится матч "Реал" - "Барселона" в рамках Кубка Короля, а 2 марта пройдет матч Ла Лиги.
"Барселона" занимает лидирующую позицию чемпионата Испании, "Реал" отстает от каталонского клуба на 12 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19