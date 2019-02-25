Винисиус рассказал об ожиданиях от матча с "Барселоной"

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, чего ждет от матча с "Барселоной" в рамках полуфинала Кубка Испании и Ла Лиги. Об этом сообщает Diario Sport.

"Мы полностью готовы к класико. На это неделе всем фанатам футбола очень повезло. Я очень хочу участвовать, это очень важные матчи. Все любят класико.

Месси хорошо как всегда. Он фантастический футболист, но нас это не пугает. В нашей команде самые лучшие игроки в мире", - рассказал Винисиус.

Напомним, 27 февраля состоится матч "Реал" - "Барселона" в рамках Кубка Короля, а 2 марта пройдет матч Ла Лиги.

"Барселона" занимает лидирующую позицию чемпионата Испании, "Реал" отстает от каталонского клуба на 12 баллов.

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