Винисиус рассказал, почему не перешел в "Барселону"
Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Барселоны" Винисиус Жуниор рассказал, почему он принял решение перейти в королевский клуб, а не в "Барселону".
"Реалу" не нужно было делать много, чтобы убедить меня. Я всегда знал, что этот клуб - моя судьба", - приводит слова Винисиуса MadridistaReal.
Винисиус перешел в "Реал" летом 2018 года за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14