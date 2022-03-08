Винисиус рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Барселоны" Винисиус Жуниор рассказал, почему он принял решение перейти в королевский клуб, а не в "Барселону".

"Реалу" не нужно было делать много, чтобы убедить меня. Я всегда знал, что этот клуб - моя судьба", - приводит слова Винисиуса MadridistaReal.

Винисиус перешел в "Реал" летом 2018 года за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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