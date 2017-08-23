Винисиус: "Реал"? Я спокоен и никуда не спешу"



Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор заявил, что он пока не думает об игре за мадридский "Реал".

"Я должен научиться быть терпеливым. Я спокоен и никуда не спешу. У меня отличные партнеры по команде, которые мне доверяют", - приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что "Реал" заплатил за 17-летнего Винисиуса 45 миллионов евро и форвард должен присоединиться к королевскому клубу через год. Впрочем, возможно, "сливочные" оставят его в аренде во "Фламенго" до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.

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