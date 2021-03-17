Винисиус: "Роналду – легенда "Реала"

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Винисиус: "Роналду – легенда "Реала"Хавбек "Реала" Винисиус Жуниор высказал свое мнение о возможном возвращении форварда Криштиану Роналду в мадридский клуб.

"Криштиану – легенда этого клуба. Он многого достиг. Не могу ничего добавить, потому что не знаю, что происходит, но точно уверен, что все в "Реале" всегда будут рады видеть Роналду здесь", – цитирует Винисиуа ESPN.

Напомним, португалец играл за "королевский клуб" с 2009 по 2018 год. Он является лучшим бомбардиром за всю историю команды, записав на свой счет 450 голов. Вместе с "Реалом" Роналду 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Читать также: Все возможно: директор "Реала" громко высказался о возможном возвращении Роналду | http://soccernews.ru
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