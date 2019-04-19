Винисиус серьезно травмировал партнера по "Реалу"

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Винисиус серьезно травмировал партнера по "Реалу"
Защитник "Реала" Альваро Одриосола выбыл из строя из-за перелома ключицы, сообщает AS.

По сведениям издания, травму футболист получил в столкновении с нападающим Винисиусом Жуниором. Сроки восстановления игрока составят несколько недель. Таким образом, он пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне 23-летний Одриосола провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач. На счету 18-летнего Винисиуса три гола и 12 результативных передач в 28 поединках.

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