Винисиус совершил красивый поступок во время своей поездки в Майями на матч NBA

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Во время своего визита в Майями на баскетбольный матч NBA бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор встретил фаната, который попросил совместное фото, сообщает издание Marca.

По информации источника, когда футболист королевского клуба согласился сделать фотографию, то фанат расплакался.

После этого бразилец пригласил парня к себе в отель, где дал ему футболку "Мадрида" с собственным автографом.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 25 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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