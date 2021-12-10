Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом прошедшего месяца в Ла Лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Королевский клуб завершил ноябрь, пребывая на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

Сам Винисиус в прошлом месяце отметился 2 забитыми голами. Сейчас бразилец Ла Лиги с 10 голами в активе, впереди него только другой нападающий "Реала" Карим Бензема, у которого 12 забитых мячей.

Уже в это воскресенье "Реал" сыграет в мадридском дерби против "Атлетико" в рамках 17-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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