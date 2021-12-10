Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом прошедшего месяца в Ла Лиге, сообщает пресс-служба турнира.
Королевский клуб завершил ноябрь, пребывая на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.
Сам Винисиус в прошлом месяце отметился 2 забитыми голами. Сейчас бразилец Ла Лиги с 10 голами в активе, впереди него только другой нападающий "Реала" Карим Бензема, у которого 12 забитых мячей.
✨— LaLiga (@LaLiga) December 10, 2021
¡@vinijr es el Jugador del Mes de noviembre en #LaLigaSantander!#POTM #MVP
Уже в это воскресенье "Реал" сыграет в мадридском дерби против "Атлетико" в рамках 17-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
Также не пропустите: Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Родриго поделился ощущениями от игры в "Реале"
-
Мино Райола раскритиковал ФИФА
-
"Барселона" может подписать вингера "Реал Сосьедада"
-
Клаудиньо высказался о своей манере игры
-
Клопп поделился мнением о шансах Джеррарда возглавить "Ливерпуль"
-
Паредес высказался о Месси
-
Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге
-
"Атлетико" не заинтересован в Лангле
-
Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры
-
Положение Йовича в "Реале" изменилось
-
Гризманн высказался о проблемах "Барселоны"
-
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
Адейеми выбрал новый клуб
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября
-
"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов
-
Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Бензема форсирует своё восстановление к дерби с "Атлетико"
-
Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14