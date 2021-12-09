Винисиус стал лидером Лиги чемпионов по важному статистическому показателю

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Винисиус стал лидером Лиги чемпионов по важному статистическому показателюФото: инстаграм Винисиус/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по важному статистическому показателю.

Винисиус отдал 20 ключевых передач в текущем сезоне Лиги Чемпионов - это лучший результат среди всех игроков розыгрыша 21/22.

В 6 матчах Лиги чемпионов забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. В Ла Лиге за 16 матчей бразиец забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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