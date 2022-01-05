Винисиус стал самым дорогим игроком мира по версии CIES
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал свой рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.
Самым дорогим игроком в топ-5 лиг признан бразильский вингер Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" – его оценили в 166,4 миллионов евро.
Топ-10 рейтинга:
1. Винисиус Жуниор, "Реал" – 166,4 миллионов евро;
2. Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 152,6;
3. Эрлинг Холанд, "Боруссия" Дортмунд – 142,5;
4. Мэйсон Гринвуд, "Манчестер Юнайтед" – 133,9;
5. Флориан Вирц, "Байер" – 133;
6. Джуд Беллингем, "Боруссия" Дортмунд – 130,1;
7. Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 122,3;
8. Рубен Диаш, "Манчестер Сити" – 120,5;
9. Педри, "Барселона" – 118;
10. Френки де Йонг, "Барселона" – 115,2.
Отметим, что нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100, а Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 миллион евро, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18