Винисиус стал самым дорогим игроком мира по версии CIES

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Винисиус стал самым дорогим игроком мира по версии CIESФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал свой рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.

Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Самым дорогим игроком в топ-5 лиг признан бразильский вингер Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" – его оценили в 166,4 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга:

1. Винисиус Жуниор, "Реал" – 166,4 миллионов евро;

2. Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 152,6;

3. Эрлинг Холанд, "Боруссия" Дортмунд – 142,5;

4. Мэйсон Гринвуд, "Манчестер Юнайтед" – 133,9;

5. Флориан Вирц, "Байер" – 133;

6. Джуд Беллингем, "Боруссия" Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 122,3;

8. Рубен Диаш, "Манчестер Сити" – 120,5;

9. Педри, "Барселона" – 118;

10. Френки де Йонг, "Барселона" – 115,2.

Отметим, что нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали в топ-100, а Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 миллион евро, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

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