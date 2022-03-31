Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"

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Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский правый защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас перейдет в мадридский "Реал", сообщают ведущие бразильские и испанские журналисты.

В частности, издание AS отмечает, что сделка будет оформлена в виде аренды, рассчитанной на два сезона. Также будет предусмотрено право выкупа 18-летнего футболиста за сумму в 18 миллионов евро.

Новые правила ФИФА позволяют регистрировать футболистов из УПЛ вне трансферного окна, поэтому этот сезон Винисиус будет играть в "Кастилье" - второй команде "Реала", потому что в первой команде заняты все три слота для игроков без европейского гражданства.

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