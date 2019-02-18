Винисиус требует у "Реала" повышения зарплаты

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор просит клуб пересмотреть условия его контракта.

Как сообщает испанская пресса, 18-летний бразилец хочет, чтобы его зарплата была увеличена до 10 миллионов евро за сезон. При этом игрок желает получить улучшенный пакет бонусов.

Ранее сообщалось, что нынешняя зарплата игрока составляет 7,5 миллиона евро в год.

Соглашение Винисиуса с клубом действует до 2025 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и девять ассистов в 26 матчах.

Читайте также: Винисиус установил рекорд "Реала". | http://soccernews.ru