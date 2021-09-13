Винисиус установил личный рекорд в "Реале"

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Винисиус установил личный рекорд в "Реале"

Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен 

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор установил личный рекорд результативности в чемпионате Испании в одном сезоне.

Винисиус в нынешнем сезоне забил уже четыре гола в Ла Лиге. Ранее лучшим достижением бразильца в чемпионате Испании было три гола за сезон.

21-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. Всего он провел за клуб 122 матча, забил 18 голов и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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