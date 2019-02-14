Винисиус установил рекорд "Реала"

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Винисиус установил рекорд "Реала"

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал автором клубного рекорда в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:0, идет второй тайм). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Винисиус стал самым молодым игроков в истории королевского клуба, который сыграл в матче плей-офф. Форвард вышел на поле в возрасте 18 лет и 216 год. Прежний рекорд принадлежал легендарному Раулю (18 лет и 253 дня).

Напомним, что Винисиус перешел в "Реал" прошлым летом из "Фламенго" за 61 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал 12 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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