Винисиус: "В моем возрасте только Касильяс и Рауль отыграли за "Реал" больше матчей, чем я"

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Винисиус: "В моем возрасте только Касильяс и Рауль отыграли за "Реал" больше матчей, чем я"

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор хочет добиться таких же успехов в мадридском клубе как и легенды "сливочных" вратарь Икерь Касильяс и нападающий Рауль Гонсалес.

"В моем возрасте только легенды Касильяс и Рауль отыграли за "Реал" больше матчей, чем я. Они завоевали много трофеев, надеюсь, это получится и у меня", - передает слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

20-летний Жуниор выступает в "Реале" с 2018 года. За это время он отыграл 69 матчей за "сливочных", отметившись 19 голами и 20 ассистами.

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