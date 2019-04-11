Винисиус вернется в строй в течение двух недель

Теги реал мадридвинисиус жуниортравмы

Винисиус вернется в строй в течение двух недель
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор до конца апреля вернется в строй, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист успешно восстанавливается после травмы связок голеностопного сустава. Эту травму он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4).

В нынешнем сезоне 18-летний Винисиус провел за "Реал" 33 поединка во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" возобновил переговоры с Рабьо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?

В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов