Винисиус вернется в строй в течение двух недель



Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор до конца апреля вернется в строй, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист успешно восстанавливается после травмы связок голеностопного сустава. Эту травму он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4).

В нынешнем сезоне 18-летний Винисиус провел за "Реал" 33 поединка во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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