Винисиус вернулся в строй

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Винисиус вернулся в строй

Нападающий "Реала" Винисиус полностью восстановился и сможет участвовать в предстоящем матче 34-го тура Ла Лиги с "Хетафе", утверждает Diario.

Ранее сообщалось, что футболист выбыл до конца сезона. Винисиус был травмирован в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 4 голами. "Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 балла.

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