Винисиус - второй по возрасту игрок "Реала", забивший гол в плей-офф Лиги Чемпионов

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Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал вторым по возрасту игроком королевского клуба, забившим гол в матче плей-офф Лиги Чемпионов.

Винисиус сделал дубль в первом матче 1/4 финала с "Ливерпулем" (3:1) в возрасте 20 лет и 268 дней. В более молодом возрасте за "Реал" в плей-офф Лиги Чемпионов забивал только Рауль Гонсалес (18 лет и 253 дня).

Винисиус в нынешнем сезоне провел за "Реал" 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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