Винисиус высказался о дебютном голе за сборную Бразилии

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Винисиус высказался о дебютном голе за сборную Бразилии

Фото твиттер сборной Бразилии

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Чили.

Напомним, что "селесао" разгромили соперника со счётом 4:0, а игрок "сливочных" забил дебютный гол за национальную команду.

"Стадион "Маракана", моя семья на трибунах - нет лучшего места, чтобы впервые забить за сборную. Я счастлив, надеюсь и дальше помогать команде, показывая отличную игру. Надо много работать, чтобы закончить год с титулом чемпионов мира", - цитирует Винисиуса Globo Esporte.

Стоит отметить, что звёздный футболист отличился в составе бразильской сборной в своём 12-м матче.

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