Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о своей игровой форме в нынешнем сезоне.

"У меня 11 голов, 5 ассистов и 2 заработанных пенальти в 18 играх. Я хочу таким образом подойти к концу сезона и быть готовым выиграть всё. Я думаю, что команда готова к этому", - сказал бразилец.

Напомним, что уже сегодня Винисиусу и всему "Реалу" предстоит сыграть "Класико" против "Атлетика" Бильбао в перенесенном матче 9-го тура Ла Лиги, Начало встречи запланировано на 23:00.

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