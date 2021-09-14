Винисиус высказался о трудности победы в ЛЧ

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о трудности победы в Лиге чемпионов.

"Победить в Лиге чемпионов очень сложно. "Манчестер Сити" был лучшей командой в прошлом сезоне, но не смог выиграть этот турнир.

Почти все игроки "Реала" брали Лигу чемпионов по четыре раза. У нас есть все, чтобы попытаться выиграть этот турнир и пройти дальше, чем в прошлом сезоне.

Мы уже подняли головы после прошлогоднего болезненного вылета от "Челси", – сказал Винисиус.

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