Винисиус высказался о возможном продлении контракта с "Реалом"

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Винисиус высказался о возможном продлении контракта с "Реалом"Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с королевским клубом.

"Продление? Я хочу остаться, я спокоен, меня не волнует на какой срок они продлят мой контракт или сколько мне будут платить - меня волнует только то, чтобы находиться в лучшем клубе мира", - сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет предложить Винисиусу новый "галактический" контракт.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 14 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также не пропустите: "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов