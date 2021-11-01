Винисиус высказался о возможном продлении контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с королевским клубом.

"Продление? Я хочу остаться, я спокоен, меня не волнует на какой срок они продлят мой контракт или сколько мне будут платить - меня волнует только то, чтобы находиться в лучшем клубе мира", - сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет предложить Винисиусу новый "галактический" контракт.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 14 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

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