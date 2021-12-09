Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингера мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о возможной победе в голосовании на "Золотой мяч"-2022.

"Для этого я должен усердно работать. Нужно продолжать играть за "Реал", хорошо себя проявляя и всегда показывая максимум.

Если я продолжу играть так, как сейчас, то, конечно, могу взять "Золотой мяч", но главное для меня – командные победы. Хочу выиграть много трофеев с "Реалом", – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 22 матча за королевский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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