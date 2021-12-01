Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче" для Бензема

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением и вице-капитане королевского клуба Кариме Бензема.

– Кто твои лучшие друзья на поле и за его пределами?

– На поле – Бензема, потому что мы играем рядом и всегда ищем возможность обыграться. За пределами поля – Милитао и Родриго.

– Как бы ты описал Бензема?

– Он впечатляет, заставляет сложное казаться простым. Он великолепный футболист, мне нравится с ним играть.

Я хочу помочь ему оставаться на уровне как можно дольше и сделать все возможное, чтобы однажды он выиграл "Золотой мяч", – сказал бразильский футболист.

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