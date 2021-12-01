Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче" для Бензема
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением и вице-капитане королевского клуба Кариме Бензема.
– Кто твои лучшие друзья на поле и за его пределами?
– На поле – Бензема, потому что мы играем рядом и всегда ищем возможность обыграться. За пределами поля – Милитао и Родриго.
– Как бы ты описал Бензема?
– Он впечатляет, заставляет сложное казаться простым. Он великолепный футболист, мне нравится с ним играть.
Я хочу помочь ему оставаться на уровне как можно дольше и сделать все возможное, чтобы однажды он выиграл "Золотой мяч", – сказал бразильский футболист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14