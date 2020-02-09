Винисиус высказался об интересе к нему со стороны ПСЖ

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что он не собирается переходить в ПСЖ.

"Я намерен остаться в "Реале". Варианты с другими клубами я даже не рассматриваю. Я приближаюсь к тому уровню игры, который был у меня в прошлом сезоне. В январе-феврале я был хорош. Надеюсь, что смогу продолжать также и дальше. Зидан дал мне уверенность в себе. Он дает мне возможность проявить себя", — приводит слова Винисиуса Marca.

В нынешнем сезоне 19-летний Винисиус провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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