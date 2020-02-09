Винисиус высказался об интересе к нему со стороны ПСЖ
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что он не собирается переходить в ПСЖ.
"Я намерен остаться в "Реале". Варианты с другими клубами я даже не рассматриваю. Я приближаюсь к тому уровню игры, который был у меня в прошлом сезоне. В январе-феврале я был хорош. Надеюсь, что смогу продолжать также и дальше. Зидан дал мне уверенность в себе. Он дает мне возможность проявить себя", — приводит слова Винисиуса Marca.
В нынешнем сезоне 19-летний Винисиус провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
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