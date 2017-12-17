Винисиус: "Я намерен остаться в Бразилии до конца 2018 года"

Хавбек "Фламенго" Винисиус Жуниор рассказал, сколько еще планирует играть в Бразилии.

"Давайте подумаем о будущем после Нового года, но я намерен остаться в Бразилии до конца 2018 года. После победы в Кубке Либертадорес я смогу играть за "Реал" - приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что в мае "Реал" объявил о трансфере бразильца, однако оставил его в "Фламенго".

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