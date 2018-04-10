Винисиус: "Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира"



Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор прокомментировал свой предстоящий переход в мадридский "Реал".

"Я принял решение о переходе с помощью Каземиро и Марсело. Они помогли мне определиться, сказав, что я должен выступать за лучшую команду. Я ухожу из лучшей команды Бразилии ради лучшего клуба мира.

Я пока не знаю, когда присоединюсь к "Реалу". Когда придет время, я буду готов", - приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что "Реал" заплатил за форварда 45 миллионов евро.

В этом сезоне 17-летний Винисиус провел за "Фламенго" 17 матчей и забил 6 голов.

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