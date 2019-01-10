Винисиус Жуниор демонстрирует блестящую статистику в составе "Реала"

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Винисиус Жуниор демонстрирует блестящую статистику в составе "Реала"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует блестящую статистику в составе мадридской команды.

Как сообщает Mister Chip, 18-летний бразилец отмечается одним результативным действием в среднем каждые 59 минут.

В текущем сезоне на счету перспективного вингера 2 гола и 7 ассистов. Для достижения таких показателей ему потребовалось всего 535 минут игрового времени.

Напомним, что прошлым летом Винисиус присоединился к "Реалу", перейдя из "Фламенго" за 61 миллион евро.

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