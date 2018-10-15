Винисиус Жуниор: "Хотел бы поиграть с Роналду, но я и так уже играю с лучшими игроками мира"

Теги реал мадридвинисиус жуниоркриштиану роналдулука модричкарим бензема

Винисиус Жуниор: "Хотел бы поиграть с Роналду, но я и так уже играю с лучшими игроками мира"Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор выразил сожаление из-за ухода из королевского клуба лучшего бомбардира в его истории Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду? Мне бы хотелось поиграть с ним, но я и так уже играю с лучшими футболистами в мире - Лукой Модричем и Каримом Бензема", - приводит слова 18-летнего игрока "сливочных" ActuFoot.

Напомним,  в "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛ. | soccernews.ru

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