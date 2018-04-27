Винисиус Жуниор: "Играть с Неймаром в одном клубе - это моя мечта"

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Винисиус Жуниор: "Играть с Неймаром в одном клубе - это моя мечта"

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о возможном трансфере Неймара в мадридский клуб.

"Если Бог даст, Неймар и я будем играть вместе в "Реале". Безусловно, я поддерживаю его переезд в Мадрид, потому что играть рядом с ним - это моя мечта. Он мой кумир в футболе. Если бы я имел возможность играть с ним, я был бы очень рад" - приводит слова Винисиуса Жуниора Marca.

Напомним, что в настоящее время Винисиус выступает за "Фламенго", однако в июле этого года он должен присоединится к "Реалу".

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