Винисиус Жуниор: "Играть с Неймаром в одном клубе - это моя мечта"
Форвард "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о возможном трансфере Неймара в мадридский клуб.
"Если Бог даст, Неймар и я будем играть вместе в "Реале". Безусловно, я поддерживаю его переезд в Мадрид, потому что играть рядом с ним - это моя мечта. Он мой кумир в футболе. Если бы я имел возможность играть с ним, я был бы очень рад" - приводит слова Винисиуса Жуниора Marca.
Напомним, что в настоящее время Винисиус выступает за "Фламенго", однако в июле этого года он должен присоединится к "Реалу".
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|М
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|3
|Реал Мадрид
|33
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|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|34
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|9
|Жирона
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|Сельта Виго
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|Реал Сосьедад
|34
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|34
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|Алавес
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|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
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|Леванте
|35
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|Эспаньол
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|Депортиво Ла-Корунья
|34
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