Винисиус Жуниор может помочь "Кастилье" в матчах плей-офф за выход в Сегунду

Текущий сезон для вингера "Реала" Винисиуса Жуниора может завершиться гораздо позже, чем для других игроков мадридской команды.

Как сообщает AS, в королевском клубе рассматривают вариант, согласно которому 18-летний бразилец примет участие в матчах плей-офф за выход в Сегунду в составе "Кастильи".

Стоит отметить, что Винисиус не играл за фарм-команду "бланкос" с 21 октября прошлого года, однако он по-прежнему заявлен за неё, поэтому такой шаг не нарушит правила.

В планы мадридцев может вмешаться главный тренер сборной Бразилии Тите. Если наставник "селесао" вызовет футболиста для подготовки к Кубку Америки-2019, то его выступление за "Кастилью" станет невозможным из-за пересечения календарей.

В этом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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