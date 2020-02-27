Винисиус Жуниор недоволен судейством в матче с "Манчестер Сити"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор посетовал на несправедливое судейство в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Жезус фолил прежде чем забить гол, это очевидно. Арбитры всегда относятся к нам одинаково. К примеру, в матче с "Леванте" Рамосу дали жёлтую карточку за первый же фол! Это ненормально. Нас плохо судят. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу Чемпионов и Примеру. Поражение от "Сити" не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к Класико", - цитирует бразильца Marca.

Напомним, что "Сити" одержал волевую победу над "Реалом" со счётом 2:1. Первый гол "горожане" забили усилиями Габриэла Жезуса, который при борьбе на втором этаже, возможно, нарушил правила на Серхио Рамосе, а второй - с пенальти после фола Дани Карвахаля против Рахима Стерлинга.

Встречу обслуживали итальянцы во главе с Даниэле Орсато.

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