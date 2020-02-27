Винисиус Жуниор недоволен судейством в матче с "Манчестер Сити"
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор посетовал на несправедливое судейство в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"Жезус фолил прежде чем забить гол, это очевидно. Арбитры всегда относятся к нам одинаково. К примеру, в матче с "Леванте" Рамосу дали жёлтую карточку за первый же фол! Это ненормально. Нас плохо судят. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу Чемпионов и Примеру. Поражение от "Сити" не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к Класико", - цитирует бразильца Marca.
Напомним, что "Сити" одержал волевую победу над "Реалом" со счётом 2:1. Первый гол "горожане" забили усилиями Габриэла Жезуса, который при борьбе на втором этаже, возможно, нарушил правила на Серхио Рамосе, а второй - с пенальти после фола Дани Карвахаля против Рахима Стерлинга.
Встречу обслуживали итальянцы во главе с Даниэле Орсато.
Не пропустите: Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре". | http://soccernews.ru
главное
-
Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"!
-
Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие
-
Уткин: "Рами свою детскую мечту уже исполнил - он вставил той девушке, на которую молился в юные годы"
-
Винисиус Жуниор недоволен судейством в матче с "Манчестер Сити"
-
Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Рами рассказал, до скольки лет планирует играть в футбол
-
Роналду отреагировал на поражение от "Лиона"
-
"Манчестер Сити" впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков
-
"Лион" прервал безвыигрышную серию в плей-офф Лиги Чемпионов, которая длилась 8 лет
-
2
Зидан прокомментировал поражение "Реала" от "Манчестер Сити"
-
Рами рассказал, как будет выбирать жильё в Сочи
-
Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре"
-
1
Роналду впервые не забил в 2020 году
-
"Фламенго" впервые в истории выиграл Суперкубок Южной Америки
-
2
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Рами: "Сочи" может стать российским аналогом "Монако"
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/8 финала
-
УЕФА назвал лучших футболистов дня в Лиге Чемпионов
-
2
Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4