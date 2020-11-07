Винисиус Жуниор объяснил, почему выбирал "Барселону" в видеоиграх

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Винисиус Жуниор объяснил, почему выбирал "Барселону" в видеоиграх

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, из-за кого он играл за "Барселону" в футбольных симуляторах.

"Выбирал "Барсу", когда там играл Неймар. Делал это из-за него. Но я всегда был с "Реалом" и выбирал его тоже. Команду с Криштиану Роналду, Бэйлом и Бензема", - заверил бразилец.

Винисиус перебрался в "Реал" летом 2018 года из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В составе "сливочных" он провёл 78 матчей, забил 11 голов и сделал 17 ассистов.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего за рекордные 222 миллиона евро ушёл в ПСЖ.

Не пропустите: Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала". | http://soccernews.ru
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