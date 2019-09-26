Винисиус Жуниор объяснил, почему заплакал после гола "Осасуне"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о причинах своей эмоциональной реакции на гол в ворота "Осасуны" в матче шестого тура Примеры.

"В начале сезона у меня возникли трудности из-за травм. Слёзы после гола были от облегчения, что я снова вернулся в команду, и мне нравится играть на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует бразильца Football Espana.

Стоит отметить, что Винисиус не мог забить за "Реал" с февраля текущего года, несмотря на наличие голевых моментов почти в каждой игре.

Королевский клуб купил 19-летнего футболиста летом 2018 года за 45 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.

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