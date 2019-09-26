Винисиус Жуниор объяснил, почему заплакал после гола "Осасуне"

Теги реал мадридосасунавинисиус жуниор

Винисиус Жуниор объяснил, почему заплакал после гола "Осасуне"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о причинах своей эмоциональной реакции на гол в ворота "Осасуны" в матче шестого тура Примеры.

"В начале сезона у меня возникли трудности из-за травм. Слёзы после гола были от облегчения, что я снова вернулся в команду, и мне нравится играть на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует бразильца Football Espana.

Стоит отметить, что Винисиус не мог забить за "Реал" с февраля текущего года, несмотря на наличие голевых моментов почти в каждой игре.

Королевский клуб купил 19-летнего футболиста летом 2018 года за 45 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: Зидан прокомментировал победу над "Осасуной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
2 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
3 Гранада Гранада 6 11
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 5 11
5 Барселона Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья Севилья 5 10
8 Вильярреал Вильярреал 6 8
9 Бетис Бетис 6 8
10 Осасуна Осасуна 5 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Хетафе Хетафе 5 6
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
14 Валенсия Валенсия 5 5
15 Алавес Алавес 5 5
16 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
17 Мальорка Мальорка 6 4
18 Эспаньол Эспаньол 5 4
19 Эйбар Эйбар 5 2
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов