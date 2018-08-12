Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче против "Милана".

" Я всегда мечтал об этом моменте, несмотря на то, что это был товарищеский матч. Я очень рад, команда очень сильно мне помогает. Я приспосабливаюсь к игре команды более быстро. В "Реале" есть бразильцы, которые помогают мне во время адаптации ", - цитирует 18-летнего игрока "сливочных" AS.

Напомним, "Реал" проявляет активный интерес к двум ключевым игрокам "Интера". | soccernews.ru