Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу"
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче против "Милана".
"Я всегда мечтал об этом моменте, несмотря на то, что это был товарищеский матч. Я очень рад, команда очень сильно мне помогает. Я приспосабливаюсь к игре команды более быстро. В "Реале" есть бразильцы, которые помогают мне во время адаптации", - цитирует 18-летнего игрока "сливочных" AS.
Напомним, "Реал" проявляет активный интерес к двум ключевым игрокам "Интера". | soccernews.ru
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|О
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|38
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|2
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|79
|3
|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
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|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
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|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
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|Леганес
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
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|Малага
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