Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу"

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Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу"Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче против "Милана".

"Я всегда мечтал об этом моменте, несмотря на то, что это был товарищеский матч. Я очень рад, команда очень сильно мне помогает. Я приспосабливаюсь к игре команды более быстро. В "Реале" есть бразильцы, которые помогают мне во время адаптации", - цитирует 18-летнего игрока "сливочных" AS.

Напомним,  "Реал" проявляет активный интерес к двум ключевым игрокам "Интера". | soccernews.ru

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