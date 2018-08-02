Винисиус Жуниор оценил свой дебют в "Реале"

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Винисиус Жуниор оценил свой дебют в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют в королевском клубе.

"Я исполнил свою детскую мечту. Я очень счастлив носить эту футболку. Чувства были очень хорошими. В этом сезоне мне предстоит еще многое сделать, чтобы стать лучше", - приводит слова 18-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Свой первый матч за "Реал" Винисиус сыграл против "Манчестер Юнайтед". Игра в рамках Международного кубка чемпионов завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

Напомним,  на следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru

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