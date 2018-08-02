Винисиус Жуниор оценил свой дебют в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют в королевском клубе.

" Я исполнил свою детскую мечту. Я очень счастлив носить эту футболку. Чувства были очень хорошими. В этом сезоне мне предстоит еще многое сделать, чтобы стать лучше ", - приводит слова 18-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Свой первый матч за "Реал" Винисиус сыграл против "Манчестер Юнайтед". Игра в рамках Международного кубка чемпионов завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

Напомним, на следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru