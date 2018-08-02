Винисиус Жуниор оценил свой дебют в "Реале"
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оценил свой дебют в королевском клубе.
"Я исполнил свою детскую мечту. Я очень счастлив носить эту футболку. Чувства были очень хорошими. В этом сезоне мне предстоит еще многое сделать, чтобы стать лучше", - приводит слова 18-летнего бразильца El Mundo Deportivo.
Свой первый матч за "Реал" Винисиус сыграл против "Манчестер Юнайтед". Игра в рамках Международного кубка чемпионов завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.
Напомним, на следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20