Винисиус Жуниор побил рекорд Месси

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал рекордсменом Эль Класико, сообщает Opta.

Бразилец стал самым молодым автором гола в матчах между "сливочными" и "Барселоной", которые проходили в рамках Примеры в XXI веке.

Винисиус превзошёл достижение действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси, отличившись в возрасте 19 лет и 233 дней.

Рекорд аргентинца держался с марта 2007 года, когда он забил дебютный гол "Реалу" в 19 лет и 259 дней.

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