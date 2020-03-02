Винисиус Жуниор побил рекорд Месси

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Винисиус Жуниор побил рекорд Месси

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал рекордсменом Эль Класико, сообщает Opta.

Бразилец стал самым молодым автором гола в матчах между "сливочными" и "Барселоной", которые проходили в рамках Примеры в XXI веке.

Винисиус превзошёл достижение действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси, отличившись в возрасте 19 лет и 233 дней.

Рекорд аргентинца держался с марта 2007 года, когда он забил дебютный гол "Реалу" в 19 лет и 259 дней.

Не пропустите: Месси впервые за 13 лет не забил в семи гостевых матчах подряд. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Даже этот 40миллионный бегунок, обсыкает Лео, второму пора на покой... пора избавить его от мучений, обрез-дробь лучший рецепт! Visca el Barca!

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