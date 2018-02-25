Винисиус Жуниор превзошел Неймара в Бразилии

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Винисиус Жуниор превзошел Неймара в Бразилии

Недавнее приобретение "Реала" вингер Винисиус Жуниор превзошел показатели Неймара в Бразилии.

Как сообщает Marca, 17-летний бразилец за 1380 сыгранных минут на профессиональном уровне отметился 8 забитыми голами.

Отметим, что в свое время Неймар за 1500 минут забил 7 голов.

Напомним, что "Реал" приобрел Жуниора за 61 миллион евро, однако пока игрок продолжает выступать за "Фламенго".

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