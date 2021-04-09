Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Первое место занял вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, оформивший дубль в игре с "Ливерпулем" (3:1).
20-летний бразилец опередил Килиана Мбаппе (ПСЖ), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Жоржиньо ("Челси").
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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