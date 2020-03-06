Винисиус Жуниор прокомментировал обвинения Пике в симуляции

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, почему защитник "Барселоны" Жерар Пике обвинил его в симуляции после Эль Класико.

"Я думал, что Пике наступил мне на ногу. Потом посмотрел повтор и понял, что это сделал Артур. Поэтому Пике и спрашивал, не сошёл ли я с ума. Всегда полезно уметь объяснить то, что происходит на поле. Ничего необычного. Это нормально в футболе", - цитирует бразильца A Bola.

Напомним, что "Реал" победил "Барсу" со счётом 2:0, а Винисиус забил первый гол в матче.

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